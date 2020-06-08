Мишустин призвал быть готовыми к нештатным ситуациям, связанным с COVID-19

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8 июня 2020, 13:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Russian Government/via Globallookpress.com

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в понедельник заявил, что в стране риски, связанные с коронавирусом, сохраняются, поэтому следует быть готовыми к реакции на любое развитие ситуации.

В рамках сегодняшнего заседания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом Михаил Мишустин подчеркнул, что опасность распространения и заражения COVID-19 все еще есть.

Именно поэтому, по словам российского премьера, необходимо по-прежнему сохранять готовность и оперативно реагировать на любую нештатную ситуацию, которая может возникнуть.