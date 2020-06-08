Мишустин призвал быть готовыми к нештатным ситуациям, связанным с COVID-19

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в понедельник заявил, что в стране риски, связанные с коронавирусом, сохраняются, поэтому следует быть готовыми к реакции на любое развитие ситуации.
В рамках сегодняшнего заседания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом Михаил Мишустин подчеркнул, что опасность распространения и заражения COVID-19 все еще есть.
Именно поэтому, по словам российского премьера, необходимо по-прежнему сохранять готовность и оперативно реагировать на любую нештатную ситуацию, которая может возникнуть.