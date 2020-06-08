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Заместитель главы Курска Эдуард Кудрявцев заразился COVID-19

, 13:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Заместитель главы Курска Эдуард Кудрявцев заразился COVID-19
Маска. Фото: pixabay.com

Коронавирус подтвердился у заместителя главы администрации Курска Эдуарда Кудрявцева. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Известно, что у мужчины легкая степень заболевания, которая позволяет ему находиться в домашних условиях. Глава города Виктор Карамышев в последнее время с заместителем не контактировал. В здании администрации проведели дезинфекцию.

Всего с начала пандемии в регионе выявлен 3 561 заразившийся коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели 1 806 человек, умерли 17.

Ранее сообщалось: настоятель столичного храма Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе протоиерей Михаил Васильев скончался от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией. 

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