Настоятель московского храма умер из-за коронавируса

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8 июня 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: свеча, pixabay.com

Настоятель столичного храма Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе протоиерей Михаил Васильев скончался от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией.

«8 июня 2020 года от осложнений, вызванных COVID-19, скончался настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе протоиерей Михаил Васильев», - сообщила рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения инфекции.

Ранее сообщалось, что в Ярославле умер священник епархии, протоиерей Александр Штерцель. Священослужитель травмировал голову и скончался от кровопотери.