Настоятель московского храма умер из-за коронавируса

Настоятель столичного храма Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе протоиерей Михаил Васильев скончался от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией.
«8 июня 2020 года от осложнений, вызванных COVID-19, скончался настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе протоиерей Михаил Васильев», - сообщила рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения инфекции.
Ранее сообщалось, что в Ярославле умер священник епархии, протоиерей Александр Штерцель. Священослужитель травмировал голову и скончался от кровопотери.