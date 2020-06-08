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Настоятель московского храма умер из-за коронавируса

, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]

Настоятель московского храма умер из-за коронавируса
фото: свеча, pixabay.com

Настоятель столичного храма Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе протоиерей Михаил Васильев скончался от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией.

«8 июня 2020 года от осложнений, вызванных COVID-19, скончался настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе протоиерей Михаил Васильев», - сообщила рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения инфекции.

Ранее сообщалось, что в Ярославле умер священник епархии, протоиерей Александр Штерцель. Священослужитель травмировал голову и скончался от кровопотери.

БА

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