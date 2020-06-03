В Ярославле трагически погиб священник епархии, протоиерей Александр Штерцель

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3 июня 2020, 09:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Соцсеть

протоиерей Александр Штерцель, фото из соцсети

В Ярославле скончался священник епархии, протоиерей Александр Штерцель. Правящий архиерей Переславской и Угличской епархии (Ярославская область) Феоктист Игумнов вчера написал в соцсети Facebook об убийстве ярославского священника.

Позже отец Феоктист внес поправку в свой пост, уточнив, что клирик епархии скончался. "Вчера не стало клирика нашей епархии протоиерея Александра Штерцеля. Он умер в Ярославле. Несчастный случай.

Подробностей пока что нет. Фото сделано две недели назад, он тогда говорил, что хотел бы принять монашеский постриг. А я отвечал, что не против и что можно было бы все организовать Петровым постом.

Но нет.

P.S. Первоначально я написал об убийстве, но это была ошибочная версия. Прошу меня простить за спешку и за распространение ложной информации", - говорится в сообщении архиерея Переславской и Угличской епархии. Причину смерти священника он не написал. Представитель епархии уточнил, что Штерцель травмировал голову и скончался от кровопотери.

Александр Штерцель служил в Угличе, в Воскресенском монастыре.