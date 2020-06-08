RT и Антон Красовский представили фильм про коронавирус в Дагестане

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8 июня 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: pixabay.com

RT и журналист Антон Красовский в рамках документального проекта «Эпидемия» выпустили фильме о новой коронавирусной инфекции в Дагестане: «Почему коронавирус в Дагестане стал катастрофой?».

В кинокартине объясняется, почему Дагестан стал одним из самых уязвимых регионов в России. Кроме того, автор рассказывает, какое влияние на борьбу с пандемией оказали местные врачи и вековые традиции, а также оказаны кадры эвакуации новорождённых и пожилых людей из деревень в горах, где произошла вспышка COVID-19 после похорон в маленьком селе.

Особое внимание авторы уделили методам лечения пациентов сельским врачом из-за перегруженности районной больницы.