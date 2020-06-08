В Калининградской области рассказали о новых случаях заражения коронавирусом

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8 июня 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Калининградской области за минувшие сутки 37 человек заразились коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

По данным оперштаба, среди заболевших один ребенок, 11 человек старше 65 лет. Всего за прошедшую неделю было зарегистрировано 152 случая заболевания пневмонией, лабораторно подтвержденных как коронавирусная инфекция.

Всего в области на COVID-19 обследовано 62 тысячи человек, из них выявлено 1813 случаев заражения, 782 человека выздоровели, скончались 29. Под наблюдением врачей находятся 4611 пациентов, в том числе 95 в условиях обсерватора.

Ранее сообщалось: в России за последние сутки количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось без малого на 9 тысяч человек.