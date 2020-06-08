Синоптики поделились, какая погода будет в Москве на этой неделе

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8 июня 2020, 11:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Лето. Фото: pixabay.com

Москвичей всю неделю ожидает жаркая погода с температурой плюс 25-27, а также кратковременными дождями и грозами. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Известно, что до субботы включительно температура воздуха в дневные часы будет выше 25 градусов. По словам специалиста, ночи тоже будут теплыми, ожидается плюс 16-19.

Также Позднякова отметила: практически в течение каждого дня возможны кратковременные дожди с грозами. При грозах усиление ветра до 12-15 метров в секунду.

Ранее сообщалось: глава центра психолого-педагогической помощи в педиатрии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава РФ Светлана Лазуренко дала советы по безопасному выходу из самоизоляции.