Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Синоптики поделились, какая погода будет в Москве на этой неделе

, 11:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Синоптики поделились, какая погода будет в Москве на этой неделе
Лето. Фото: pixabay.com

Москвичей всю неделю ожидает жаркая погода с температурой плюс 25-27, а также кратковременными дождями и грозами. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Известно, что до субботы включительно температура воздуха в дневные часы будет выше 25 градусов. По  словам специалиста, ночи тоже будут теплыми, ожидается плюс 16-19. 

Также Позднякова отметила: практически в течение каждого дня возможны кратковременные дожди с грозами. При грозах усиление ветра до 12-15 метров в секунду.

Ранее сообщалось: глава центра психолого-педагогической помощи в педиатрии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава РФ Светлана Лазуренко дала советы по безопасному выходу из самоизоляции.

ЕЧ

В мире

Киевский аналитик назвал возможного сменщика Зеленского на посту главы Украины

Киевский аналитик назвал возможного сменщика Зеленского на посту главы Украины

Владимира Зеленского на должности президента Украины может сменить Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады. Такой вариант развития событий допустил Михаил Погребинский, киевский политический эксперт.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью