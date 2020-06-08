Психолог дала советы по безопасному выходу из режима самоизоляции

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8 июня 2020, 09:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

девушка в пижаме, pixabay.com

Глава центра психолого-педагогической помощи в педиатрии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава РФ Светлана Лазуренко дала советы по безопасному выходу из самоизоляции.

По словам профессора, доктора педагогических наук, переход от режима самоизоляции к обычной жизни должен быть плавным и постепенным. Светлана Лазуренко призвала помнить, что организм после столь стрессовой ситуации и длительного периода без физической активности ослаблен не только физически, но и психологически. Именно поэтому не стоит сразу удовлетворять все свои желания, посещать все места, куда давно хотелось сходить, и пытаться переделать все дела.

Кроме того, психолог призвала всех, у кого возникнут сложности с адаптацией к обычной жизни, не пренебрегать услугами специалистов и не стесняться обращаться к ним.