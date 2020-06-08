Психолог дала советы по безопасному выходу из режима самоизоляции

Глава центра психолого-педагогической помощи в педиатрии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава РФ Светлана Лазуренко дала советы по безопасному выходу из самоизоляции.
По словам профессора, доктора педагогических наук, переход от режима самоизоляции к обычной жизни должен быть плавным и постепенным. Светлана Лазуренко призвала помнить, что организм после столь стрессовой ситуации и длительного периода без физической активности ослаблен не только физически, но и психологически. Именно поэтому не стоит сразу удовлетворять все свои желания, посещать все места, куда давно хотелось сходить, и пытаться переделать все дела.
Кроме того, психолог призвала всех, у кого возникнут сложности с адаптацией к обычной жизни, не пренебрегать услугами специалистов и не стесняться обращаться к ним.