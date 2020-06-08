Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Мишустин: Россия готова постепенно открывать туристический сезон

, 11:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Мишустин: Россия готова постепенно открывать туристический сезон
туристы в Крыму, Server Amzayev/Russian Look

Российский премьер-министр Михаил Мишустин сделал важное заявление. Согласно последней информации главы правительства, РФ готова постепенно открывать туристический сезон.

В рамках совещания с вице-премьерами в понедельник, 8 июня, Михаил Мишустин отметил, что уже с первого дня лета во многих регионах Российской Федерации возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.

Кроме того, по словам премьер-министра РФ, в стране уже разработан план выхода туристической отрасли из режима карантинных ограничений.

ЕТ

В мире

Киевский аналитик назвал возможного сменщика Зеленского на посту главы Украины

Киевский аналитик назвал возможного сменщика Зеленского на посту главы Украины

Владимира Зеленского на должности президента Украины может сменить Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады. Такой вариант развития событий допустил Михаил Погребинский, киевский политический эксперт.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью