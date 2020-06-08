Мишустин: Россия готова постепенно открывать туристический сезон

Российский премьер-министр Михаил Мишустин сделал важное заявление. Согласно последней информации главы правительства, РФ готова постепенно открывать туристический сезон.
В рамках совещания с вице-премьерами в понедельник, 8 июня, Михаил Мишустин отметил, что уже с первого дня лета во многих регионах Российской Федерации возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Кроме того, по словам премьер-министра РФ, в стране уже разработан план выхода туристической отрасли из режима карантинных ограничений.