Мишустин: Россия готова постепенно открывать туристический сезон

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8 июня 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

туристы в Крыму, Server Amzayev/Russian Look

Российский премьер-министр Михаил Мишустин сделал важное заявление. Согласно последней информации главы правительства, РФ готова постепенно открывать туристический сезон.

В рамках совещания с вице-премьерами в понедельник, 8 июня, Михаил Мишустин отметил, что уже с первого дня лета во многих регионах Российской Федерации возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.

Кроме того, по словам премьер-министра РФ, в стране уже разработан план выхода туристической отрасли из режима карантинных ограничений.