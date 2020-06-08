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RT запускает на YouTube проект об альтернативном развитии исторических событий

, 11:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

RT запускает на YouTube проект об альтернативном развитии исторических событий
чумной доктор, pixabay.com

На днях стало известно, что телеканал RT запускает на платформе YouTube проект под названием "ALT История", который расскажет, как изменился бы мир при альтернативном развитии исторических событий.

В первом выпуске проекта зрителей призвали представить мир, в котором "что-то пошло по-другому", в частности, на территории Европы "запрещены разводы", не существует государства Израиль, а столицей России является Тверь, а не Москва.

Кроме того, в пилотном эпизоде разбирается ситуация, при которой не возникла бы пандемия чумы, унесшая жизни огромного количества людей.

ЕТ

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