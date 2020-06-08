RT запускает на YouTube проект об альтернативном развитии исторических событий

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8 июня 2020, 11:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

чумной доктор, pixabay.com

На днях стало известно, что телеканал RT запускает на платформе YouTube проект под названием "ALT История", который расскажет, как изменился бы мир при альтернативном развитии исторических событий.

В первом выпуске проекта зрителей призвали представить мир, в котором "что-то пошло по-другому", в частности, на территории Европы "запрещены разводы", не существует государства Израиль, а столицей России является Тверь, а не Москва.

Кроме того, в пилотном эпизоде разбирается ситуация, при которой не возникла бы пандемия чумы, унесшая жизни огромного количества людей.