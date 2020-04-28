Хроника мировых эпидемий: чума, оспа, сифилис, СПИД, коронавирус

Аргументы Недели → Общество 13+

28 апреля 2020, 18:24 [ «Аргументы Недели» ]

Человечество на протяжении всей своей жизни не раз боролось с тяжёлыми эпидемиями. Некоторые из них сегодня приобрели мировое значение – СПИД, туберкулёз и вот теперь ещё и коронавирус.



Первой была чума, она известна с 1200 года до нашей эры. В 7 веке до нашей эры одна из разновидностей чумы унесла порядка 40 миллионов жизней. В 165 году Древний Рим пострадал от «чумы Антонина». От неё погибло более 5 миллионов человек. У людей появлялась на коже сыпь, язык и полость рта становились сине-красного цвета. Со второго века нашей эры Рим стал вновь страдать от чумы. Она уносила миллионы жизней на протяжении нескольких веков. В Россию чуму привезли с Востока киевские купцы в начале XI века. В конце XIV века началась одна из самых крупных эпидемий чумы в России. Она оставила от населения страны только 10 миллионов человек.



В первой трети V века в мире вспыхнула эпидемия оспы, лекарство от которой смогли создать только в XVIII веке.



Конец XV века ознаменовался эпидемией сифилиса. По версии историков, её завезли матросы с кораблей Колумба, которые посещали острова аборигенов.



С 1981 года эпидемия СПИДа унесла более 25 миллионов жизней по всему миру. Теперь ВОЗ и врачи разных стран и континентов борются с COVID-19, вакцины от которого пока нет.



