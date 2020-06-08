Врач отметила, что процент заноса инфекции извне в Москве выше, чем в других регионах

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8 июня 2020, 10:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Врач. Фото: pixabay.com

В Москве процент заноса инфекции извне выше, чем в других регионах. Об этом сообщила главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению, главный врач детской городской поликлиники №110 Эльмира Каширина.

Она отметила, что в столице пересечение транспортных, миграционных потоков, поэтому люди больше общаются друг с другом, контактируют. И процент заноса инфекции извне гораздо выше, чем в других регионах, где таких пересечений нет.

Ранее сообщалось: в России специалисты провели более 13 млн. тестов на COVID-19.