Число проведенных в РФ тестов на коронавирус нового типа превысило 13 млн

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8 июня 2020, 10:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В России специалисты провели более 13 млн. тестов на COVID-19. Об этом рассказала в понедельник, 8 июня, пресс-служба Роспотребнадзора.

Уточняется: за минувшие сутки было сделано 294 тыс. исследований. О том, что число проведенных в стране тестов превысило 12 млн., ведомство сообщило 5 июня.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус нового типа на сегодняшний день остаются 320 тыс. человек.

Ранее сообщалось: в Алтайском крае за минувшие сутки выявлен 71 заболевший коронавирусной инфекцией.