В Алтайском крае за минувшие сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом

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8 июня 2020, 09:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Алтайском крае за минувшие сутки выявлен 71 заболевший коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.

Известно, что среди них тяжелобольных – 55 жителей, на аппарате ИВЛ – 21.

Власти региона приступил к первому этапу снятия введенных из-за коронавируса ограничений. Уже разрешены занятия спортом на открытом воздухе, работа зоопарков и санаториев с медицинской лицензией. Обязательную самоизоляцию для прибывающих в Алтайский край из других регионов отменили.

Общее количество инфицированных с начала пандемии - 2390 человек, выздоровели за весь период 1026 пациентов. В регионе скончались 26 взрослых, в том числе 15 случаев от COVID-19, девять случаев – иные причины смерти, два находятся на экспертизе.

Ранее сообщалось: врио зампреда правительства Камчатского края Роман Василевский сообщил, что в Доме ребёнка в Петропавловске-Камчатском выявлен очаг распространения новой коронавирусной инфекции.