В Алтайском крае за минувшие сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом

В Алтайском крае за минувшие сутки выявлен 71 заболевший коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
Известно, что среди них тяжелобольных – 55 жителей, на аппарате ИВЛ – 21.
Власти региона приступил к первому этапу снятия введенных из-за коронавируса ограничений. Уже разрешены занятия спортом на открытом воздухе, работа зоопарков и санаториев с медицинской лицензией. Обязательную самоизоляцию для прибывающих в Алтайский край из других регионов отменили.
Общее количество инфицированных с начала пандемии - 2390 человек, выздоровели за весь период 1026 пациентов. В регионе скончались 26 взрослых, в том числе 15 случаев от COVID-19, девять случаев – иные причины смерти, два находятся на экспертизе.
Ранее сообщалось: врио зампреда правительства Камчатского края Роман Василевский сообщил, что в Доме ребёнка в Петропавловске-Камчатском выявлен очаг распространения новой коронавирусной инфекции.