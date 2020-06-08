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Депутат предложил освободить некоторых абитуриентов от оплаты общежития

, 09:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Депутат предложил освободить некоторых абитуриентов от оплаты общежития
Калькулятор. Фото: pixabay.com

В Госдуме предложили оплатить от оплаты общежитий часть абитуриентов. Об этом заговорил депутат Евгений Федоров – соответствующее письмо он отправил министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову.

Парламентарий отметил, что иногородним абитуриентам в период поступления в вузы приходится тратить деньги не только на дорогу, но и на оплату места проживания. Это может негативно сказаться на семейном бюджете, отметил Федоров.

«Прошу вас рассмотреть возможность для иногородних абитуриентов, чьи родители (или один из родителей) в период особых мер потеряли работу и встали на учёт в качестве безработных, предоставлять место в общежитии на период вступительной кампании на безвозмездной основе», - предложил депутат.

АБ

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