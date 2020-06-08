В России могут ограничить заработки топ-менеджеров

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8 июня 2020, 08:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: КоммерсантЪ

Деньги. Фото: pixabay.com

В России правительство может ограничить предельно допустимые зарплаты топ-менеджеров крупных государственных компаний. Предполагается, что их доход будет определяться в зависимости от доходов премьер-министра.

Сообщается, что максимальное вознаграждение топ-менеджеров будет высчитываться, исходя из зарплаты главы правительства, и не должно превышать трех минимальных размеров оплаты труда российского премьер-министра. По факту ежегодный доход не сможет превышать 30 тысяч рублей. Однако возможны и исключения, в случае если президент страны даст свое индивидуальное разрешение. В целом планируется оптимизировать и унифицировать уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний, привязав его к короткому перечню показателей эффективности.