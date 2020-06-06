Мишустин определил порядок предоставления компенсации при отмене мероприятий

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6 июня 2020, 19:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: билеты, pixabay.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о компенсации за билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия в случае чрезвычайной ситуации. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«В случае, если организация исполнительских искусств или музей не позднее 6 месяцев с даты отмены режимов ограничений не определили дату и время проведения перенесенного зрелищного мероприятия и не разместили информацию об этом на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", такое зрелищное мероприятие считается отмененным и организация исполнительских искусств, музей или уполномоченное лицо обязаны осуществить возврат полной стоимости билета, абонемента или экскурсионной путевки (ваучера на перенесенное зрелищное мероприятие) посетителю по его инициативе», - говорится в тексте.

Кроме того, учреждение сохраняет за собой право предложить клиенту обменять билет на ваучер для посещения концерта, выставки, спектакля и других культурных мероприятий.