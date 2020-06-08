На сайт голосования по поправкам в Конституцию добавили уточнение о сроках президента

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8 июня 2020, 07:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Конституция, Замир Усманов/globallookpress.com

На сайт для голосования по поправкам в Конституцию с опозданием внесли изменения о сроках президента Российской Федерации. Речь идет о седьмом блоке в рубрике «Какие поправки» на портале 2020og.ru.

Сейчас туда добавили предложение: «Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента - оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок». Однако ранее описание статьи 81 Конституции никакие изменения не включало.

Напомним, что с предложением обнулить сроки президента Владимира Путина в Госдуме выступила Валентина Терешкова. Общероссийское голосование по поправкам пройдет 1 июля с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора в связи с коронавирусной пандемией.