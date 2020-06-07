Появилась информация о возможных изменениях при найме на работу

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7 июня 2020, 22:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на отчет Министерства труда и социальной защиты РФ сообщили, что могут измениться требования при найме на работу. Отмечается, что могут ввести ограничения для принятия на работу иностранных граждан.

В группе по реализации концепции государственной миграционной политики при администрации президента обсуждают возможность введения норм, обязывающих руководителей при найме на работу отдавать предпочтение кандидатам с российским гражданством. Кроме того, для ряда отраслей уже существуют квоты на число сотрудников-иностранцев. Например, в строительных организациях, в компаниях, выращивающих овощи, а в аптеке работать таким сотрудникам запрещено.

В документе говорится о реализации генерального соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством за 2019 год, а также обсуждается вопрос оптимизации порядка определения потребности в иностранной рабочей силы.

Ранее в Госдуме предложили вернуть индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 июля.