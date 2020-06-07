В Госдуме предложили вернуть индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 июля

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7 июня 2020, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]

фото: пенсионеры, pixabay.com

Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о возвращении индексаций пенсии работающим пенсионерам в 2020 году. Соответствующий документ оказался в распоряжении АН.

«С 1 января 2016 года была отменена индексация размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировка размера страховой пенсии пенсионерам, осуществляющим работу и (или) иную деятельность … Применение данной меры крайне негативно сказалось на финансовом положении пенсионеров и привело к существенному снижению покупательной способности граждан. Кроме того, в качестве ответной меры со стороны граждан последовало резкое сокращение числа работающих пенсионеров», - говорится в пояснительной записке.

Авторы добавили, что большая часть пенсионеров перешла на получение «серой зарплаты».

Отмечается, что принятие документа повлечёт дополнительные расходы ПФР в размере 184,25 млрд рублей. При этом индексации пенсии призывают вернуть с 1 июля 2020 года.