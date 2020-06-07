В РСТ считают возобновление полётов за рубеж спасением турсезона

Возобновление международного авиасообщения может спасти часть выездного и въездного туристического сезона. Так считает почётный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько.
"Тем более что в список, предложенный Росавиацией, включены 15 стран, формирующих большую часть въездных турпотоков в Россию", — отметил Шпилько.
Шпилько подчеркнул, что перезапуск выездного туризма будет способствовать исполнению туроператорами отложенных обязательств перед клиентами.
Вместе с тем, по его мнению, возобновлять авиасообщение нужно одновременно с запуском чартеров.
Источник в одной из авиакомпаний в воскресенье сообщил, что Росавиация в ближайшее время планирует направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению с 15 июля полетов из России за границу.