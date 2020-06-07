В РСТ считают возобновление полётов за рубеж спасением турсезона

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7 июня 2020, 21:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

аэропорт, фото: pixabay.com

Возобновление международного авиасообщения может спасти часть выездного и въездного туристического сезона. Так считает почётный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько.

"Тем более что в список, предложенный Росавиацией, включены 15 стран, формирующих большую часть въездных турпотоков в Россию", — отметил Шпилько.

Шпилько подчеркнул, что перезапуск выездного туризма будет способствовать исполнению туроператорами отложенных обязательств перед клиентами.

Вместе с тем, по его мнению, возобновлять авиасообщение нужно одновременно с запуском чартеров.

Источник в одной из авиакомпаний в воскресенье сообщил, что Росавиация в ближайшее время планирует направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению с 15 июля полетов из России за границу.