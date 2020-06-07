Никита Михалков обвинил Германа Грефа в скором уничтожении образования в России

Аргументы Недели → Общество 13+

7 июня 2020, 21:06 [ «Аргументы Недели» ]

Никита Михалков, фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Глава Сбербанка Герман Греф сумел добиться уничтожения традиционного образования в России, продвинув программу "Образование-2030", включающую в себя переход на цифровую платформу, заявил режиссер Никита Михалков.

Тему образования режиссер поднял в новом выпуске "Бесогона" под названием "Над пропастью во лжи". Никита Михалков напомнил, что российский лидер Владимир Путин, говоря о больших возможностях, которые открывает цифровизация, подчеркнул, что телекоммуникации "не заменят живого общения учителя и ученика, когда система образования не только учит, но и воспитывает". По словам президента, разговоры о том, что дистанционное образование якобы заменит традиционное, являются провокацией.

Программа "Образование-2030" "идет под соусом оптимизации, инновации, прогресса и этими маскировочными словами она приводится в жизнь. Получается, что для этого рода деятельности, этого рода внедрения цифровых платформ пандемия – мать родная", – заявил Михалков.

Режиссер привел выдержки из программы и заявил, что она направлена на уничтожение в стране традиционных форм образования. "Вот раздел „Смерть форматов“. И по этому плану к 2025 году должны умереть диплом об окончании учебного заведения. А к 2035 году должны будут исчезнуть общеобразовательная школа, исследовательский университет, текст (книга, статья) как доминирующая форма передачи знаний. Книга. То есть гигантская многовековая культура книгоиздания, культура чтения книги", — отметил Михалков. "Мне будут говорить: "Она ещё не принята, это ещё только прожект"… Слушайте, когда она будет принята, будет поздно. Над ней работают с 2013 года", - подчеркнул он.

Михалков добавил, что еще раньше исчезнет Учитель, поскольку его заменит искусственный интеллект.

Говорят, что знаменитый кинорежиссёр Никита Михалков готов уйти в политику. Будто бы за этим стоят некие группы РПЦ, планирующие осуществить некий правоконсервативный проект.