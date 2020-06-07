Глубокие дыры обнаружили в одном из сел Забайкалья, никто не знает, откуда они

Аргументы Недели → Общество 13+

7 июня 2020, 17:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Чита.ру

фото: драглайн, pixabay.com

Глава села Утан Чернышевского района Татьяна Петрук рассказала, что местные жители обнаружили недалеко от поселения отверстия в земле глубиной до 10 метров. При этом, откуда огромные дыры появились в Забайкальском крае неизвестно.

«Откуда ямы — не знаем. Житель села весной пас коней и обнаружил их, тогда они были полметра. Сейчас самая большая из них углубилась до 9,5 метра, рядом ещё три поменьше», - высказала она.

Петрук добавила, что самое большое отверстие решили засыпать. По ее словам, раньше там могли располагаться подземные склады. Она отметила, что будет опрашивать старожилов села для выяснения деталей.

фото: очевидец, сайт: ИА Чита.ру.