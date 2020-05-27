В Забайкалье грабитель написал своей жертве записку с извинениями и вернул часть украденного

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27 мая 2020, 09:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

полицейский, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Чите предполагаемый грабитель написал потерпевшей гражданке записку с извинениями и вернул часть украденного имущества. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Забайкальскому краю.

В понедельник в полицию обратилась 72-летняя жительница Читы с заявлением о том, что неизвестный выхватил у нее из рук сумку, в которой находились документы, сотовый телефон за 18 тысяч рублей, банковские карты и наличные.

Заявительница оценила нанесенный ей ущерб в 35 тысяч рублей. Через несколько часов соседи передали пожилой женщине пакет, который нашли на лавочке у подъезда. В нем лежали документы и банковские карты, а также записка с извинениями от грабителя.

Подозреваемый был задержан по горячим следам. Злоумышленником оказался 24-летний мужчина, ранее судимый за кражу. Он дал признательные показания. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ "Грабеж".