Мошенник похитил у 98-летней жительницы Оренбурга 250 тысяч рублей

Сотрудники полиции Оренбурга задержали грабителя, который представился сыном 98-летней местной жительницы и похитил у нее 250 тысяч рублей. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Злоумышленник позвонил 98-летней пенсионерке, представился ее сыном и попросил как можно скорее собрать крупную сумму, объяснив, что он якобы попал в беду и был задержан. Средства он попросил передать через посредника.

Пожилая женщина собрала средства и через час открыла дверь позвонившему человеку. Тот оттолкнул пенсионерку, забрал деньги и сбежал.

Сотрудники уголовного розыска впоследствии задержали подозреваемого в совершении преступления – им оказался 24-летний безработный местный житель, который ранее был судим. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".