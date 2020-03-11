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Мошенник похитил у 98-летней жительницы Оренбурга 250 тысяч рублей

, 10:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Мошенник похитил у 98-летней жительницы Оренбурга 250 тысяч рублей
рубли, pixabay.com
Сотрудники полиции Оренбурга задержали грабителя, который представился сыном 98-летней местной жительницы и похитил у нее 250 тысяч рублей. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
 
Злоумышленник позвонил 98-летней пенсионерке, представился ее сыном и попросил как можно скорее собрать крупную сумму, объяснив, что он якобы попал в беду и был задержан. Средства он попросил передать через посредника.
 
Пожилая женщина собрала средства и через час открыла дверь позвонившему человеку. Тот оттолкнул пенсионерку, забрал деньги и сбежал.
 
Сотрудники уголовного розыска впоследствии задержали подозреваемого в совершении преступления – им оказался 24-летний безработный местный житель, который ранее был судим. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".
ЕТ

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