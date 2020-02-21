Мошенник похитил у 84-летней пенсионерки в центре Москвы 1 млн рублей

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21 февраля 2020, 11:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

рубли, pixabay.com

Пожилая москвичка отдала мошеннику 1 млн рублей и получила взамен фальшивые деньги. Соответствующую информацию утром в пятницу, 21 февраля, предоставили журналистам сотрудники столичной полиции.

84-летняя потерпевшая сообщила, что у дома №14 в 3-м Нахимовском проезде к ней подошел неизвестный и заявил, что столкнулся с проблемой при обналичивании денег во время покупки недвижимости. Он попросил у пенсионерки 1 миллион рублей.

Пожилая дама сняла нужную сумму в отделении банка на Тверской улице и передала наличные мужчине в салоне автомобиля. Через некоторое время мошенник вернул деньги пенсионерке. Дома она выяснила, что купюры фальшивые.