«Это унизительно», российские полицейские о поступке американских коллег, вставших на колено в знак солидарности с протестующими

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7 июня 2020, 15:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Во время беспорядков во многих крупных городах США полицейские опускались перед митингующими на одно колено. Таким образом они выражали свою солидарность с ними. В России за такое уволили бы из органов.

Председатель московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин назвал такое поведение унизительным. «Полиция должна чётко следить за законом, а какой же ты тогда полицейский, если встаёшь на колени? Если ты хочешь выразить своё возмущение, голосуй за президента и выполняй свои функции и обязанности как положено по закону. А все эти унижения абсолютно неверные», - сказал он на радиостанции «Говорит Москва».

По его Пашкина, эта акция порочит систему правопорядка и если бы такое в России, то сотрудник органов был бы уволен. Зато мэр Екатеринбурга считает героизмом убийство силовикками 27-летнего парня за кражу четырех рулонов обоев.

Опускание на одно колено в знак протеста ввёл в 2016 году афроамериканец Национальной футбольной лиги Колин Каперник. Тогда во время исполнения гимна он опустился на одно колено. Позже свой поступок он объяснил тем, что не собирается «вставать в честь флага страны, которая угнетает своих афроамериканских граждан».