Это вам не Миннеаполис. Мэр Екатеринбурга назвал убийство силовиками парня за несколько рулонов обоев

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7 июня 2020, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказывая о смерти 27-летнего Владимира Таушанкова, которого силовики убили во время штурма его квартиры, начал говорит о героизме в правоохранительных органах.

«Сегодня героизм людей, которые работают в правоохранительных органах, мало кто ценит. Иди-ка зайди в квартиру, когда там, возможно, человек со стволом. Риски ежедневные. Я понимаю, что такое работа на улице, работа спецназа, и знаю, в какие ситуации он попадает», — пофосно заявил глава города в интервью E1.ru.

Таушанкова застрелили в собственной квартире бойцы СОБР за то, что он из строительного магазина украл несколько рулонов обоев. Брали его штурмом, причем на видео, которое оказалось в сети, видно, что ломятся в квартиру люди в штатском.

Что же произошло во время штурма? По версии СК, Таушанков спровоцировал силовиков тем, что во время «вспышки агрессии» занес нож над головой, пытаясь ударить одного из нацгвардейцев. У Нацгвардии другая версия причем она все время меняется. Вначале в ведомстве утверждали, что бойцы начали стрелять, так как у Таушанкова в руках был «предмет, похожий на автомат», а затем —автомат Калашникова в руках правонарушителя точно был. Начальник отдела полиции №2 Александр Горин, приехавший к квартире перед штурмом, рассказал, что силовики начали стрелять в Таушанкова, так как он «выскочил на сотрудников СОБРа с двумя ножами».

А в довершении СК возбудил уголовное дело против погибшего о применении насилия к представителю власти из-за распыления баллончика. Один из оперативников утверждает, что Таушанков был в квартире с кухонным ножом в правой руке и газовым баллончиком — в левой.

Так что если верить этому цирку с конями, то похититель обоев встречал силовиков в гражданской одежде во всеоружии –с двумя ножами, газовым баллончиком и автоматом Калашникова в руках. И убийство такого отъявленного рецидивиста- действительно геройский поступок силовиков. Это вам не Миннеаполис.