Загадочные обстоятельства смерти «вора обоев»: что заставило Росгвардию пойти на штурм его квартиры?

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7 июня 2020, 16:05 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Вечером 31 мая в Екатеринбурге мужчина, по версии следствия, совершил кражу обоев из находящегося недалеко от его дома магазина. Реакция правоохранительных органов на это предполагаемое преступление оказалась необъяснимой.

Погибший в результате загадочных обстоятельств в собственной квартире 27-летний Владимир Таушанков был обеспеченным человеком. Всего через несколько минут после пребывания в магазине, он выбежал на улицу с четырьмя рулонами обоев в руках. Его преследовал человек, пытавшийся обои отнять. Таушенков в ответ размахивал предметом, похожим на нож.

Что случилось внутри магазина, остается загадкой. По одной из версий, Владимир наносил удары кассирше и дрался с покупателем, оказавшимся сотрудником полиции. При этом известно, что ни судимости, ни приводов у молодого человека не было. Видео с наружной камеры наблюдения магазина находится в открытом доступе. Запись из зала, где происходили некие события, изъята полицией, о ее содержимом ничего неизвестно. Камера на подъезде дома зафиксировала, как Таушенков быстрым шагом зашел внутрь, обоев у него уже не было.

«В семь вечера 31 мая к нам домой приехал оперуполномоченный в штатском, представился Сергеем. Он сообщил, что наш сын совершил разбойное нападение в магазине «Лео», украл обои. Сергей сказал, что видел видео, на котором Вовка махался ножом, что сейчас он находится у себя в квартире и на контакт не идет. Мол, требуется наша помощь», - рассказала мама Владимира Таушанкова. По ее словам, оперативник на машине доставил их на место, а отец семейства, открыл дверь своим ключом и спокойно вошел в квартиру. Дверь открылась всего на секунду, этого было достаточно, чтобы Таушанков-старший вошел, а сын пшикнул наружу из перцового баллончика. Короткая струя попала на ухо и частично в глаз мужчине в гражданской одежде.

«Володя сидел на табуретке, а я рядом - на диване в комнате, - рассказал отец. - Его трясло, он почти заикался, но говорил, что оплатил обои и на него напали какие-то бандиты».

Мама Владимира вспомнила, что у сына есть страйкбольное оружие, и на всякий случай предупредила полицию. После штурма оказалось, что оно осталось на полке не распакованным.

Силовики решили вызвать СОБР и выломать дверь. Через некоторое время, по словам мамы предполагаемого преступника, «вокруг все черным было от количества силовиков». В результате действий росгвардейцев 27-летний Владимир погиб. По данным экспертов следственного комитета, во время штурма квартиры Таушанкова росгвардейцы выстрелили семь раз. Экспертам удалось выяснить, что в момент стрельбы дверь была приоткрыта, а силовики стреляли в проем под углом, находясь на расстоянии около метра от входа в квартиру. По-прежнему остается рабочей версия, что Таушанков встретил силовиков с ножом и газовым баллончиком.

После расстрела подозреваемого родителей увезли в отдел полиции для дачи показаний. Полицейские, по словам матери, в это время провели обыск квартиры, не пригласив ни одного понятого:

«Утром меня вызвали в отдел полиции, дали бумажку на подпись. Я стала читать. В конце что-то типа «учитывая обстоятельства, даю разрешение на проведение обыска без понятых и в наше отсутствие». Я отказалась подписывать документ задним числом. И, кроме того, категорически настаиваю, что разрешение на проведение обыска без нас и понятых я не давала. Девушка эта рассердилась, бумагу швырнула. Но я все равно не подписала. Угрожающей ситуации в момент обыска уже не было, Володя мертвый в коридоре. Поставьте родителей рядом и проводите обыск. Зачем нас увезли?»

После штурма в отношении Владимира Таушанкова было посмертно возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителям власти.

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