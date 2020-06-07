В Нижегородской области число случаев заражения коронавирусом превысило 12 тысяч

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7 июня 2020, 12:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пробирка, Depo Photos/Keystone Press Agency

В Нижегородской области количество зараженных коронавирусом нового типа к настоящему моменту превысило 12 тысяч человек. Данную информацию предоставили в пресс-службе правительства региона.

За прошедшие сутки в Нижегородской области выявили 317 новых случаев заболевания COVID-19. Общее количество инфицированных достигло 12 137 человек. За 24 часа коронавирус нового типа унес жизни пятерых пациентов, вследствие чего число летальных исходов в регионе составило 136.

4 847 жителей области (40% от общего числа заболевших) вылечились. Более 4,4 тысячи пациентов сейчас находятся на амбулаторном лечении, так как болезнь у них протекает в легкой форме или бессимптомно.