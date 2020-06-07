Коронавирус 7 июня: известна причина «быстрого» заражения COVID-19, Китай пообещал сделать вакцину доступной всему миру

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7 июня 2020, 10:22 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

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К утру 7 июня в мире коронавирус диагностирован у 7 021 565 человек. Погибли 403 975 зараженных, выздоровели 3 413 169. Самые актуальные новости в материале «Аргументов недели».





Известна причина «быстрого» заражения COVID -19. По мнению российского врача Александра Мясникова, «страх» может влиять на работу иммунной системы. Об этом специалист рассказал в эфире телеканала «Россия 1». «Стресс тратит твои гормоны … и у тебя уже не хватает сил на поддержание иммунитета. Я вам как медик скажу, когда человек боится, он заражается и тяжелее болеет», – сказал доктор.





По мнению российского врача Александра Мясникова, «страх» может влиять на работу иммунной системы. Об этом специалист рассказал в эфире телеканала «Россия 1». «Стресс тратит твои гормоны … и у тебя уже не хватает сил на поддержание иммунитета. Я вам как медик скажу, когда человек боится, он заражается и тяжелее болеет», – сказал доктор. В Японии разработали маски для защиты от коронавируса в бассеине. Они сделаны из прозрачного материала и не соскальзывают в воде.





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Они подчеркнули, что лекарство следует принимать только тем пациентам, состояние здоровья которых не требует срочной госпитализации. Эксперты провели исследование: «коронавирусным» больным назначили «фамотидин» – препарат против изжоги. Пациенты принимали дозу 80 мг три раза в день в среднем в течение 11 дней. Выяснилось, что препарат «хорошо переносится», и все добровольцы сообщили об улучшении самочувствия после приема лекарства. Доктор Евгений Комаровский дал совет людям, переболевшим COVID -19. По словам врача, они по-прежнему могут быть переносчиками заболевания и заражать других. Даже излечившийся от инфекции человек может передать вирус другим, если будет «везде ходить и хвататься за всё подряд». Доктор призвал быть острожными, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.





По словам врача, они по-прежнему могут быть переносчиками заболевания и заражать других. Даже излечившийся от инфекции человек может передать вирус другим, если будет «везде ходить и хвататься за всё подряд». Доктор призвал быть острожными, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. Китай пообещал сделать вакцину от коронавирусной инфекции доступной всему миру, после того как она будет разработана и протестирована . Об этом сказал министр науки и техники КНР Ван Чжиган.





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