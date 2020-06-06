Ученые назвали недорогой препарат для лечения коронавируса на дому

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6 июня 2020, 16:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Gut

фото: таблетки, pixabay.com

Группа ученных нашла недорогой препарат для лечения новой коронавирусной инфекции на дому. Они отметили, что его следует принимать только тем пациентам, состояние здоровья которых не требует срочной госпитализации.

Эксперты провели исследование, в ходе которого «коронавирусные» больные принимали «фамотидин» - препарат против изжоги. Пациентам назначили дозу 80 мг три раза в день в среднем в течение 11 дней (диапазон: 5–21 день). После специалисты оценивали тяжесть основных симптомов: кашель, одышка, усталость, потеря вкуса и обоняния, головная боль.

Отмечается, что препарат «хорошо переносится». В исследовании говорится, что все добровольцы сообщили об улучшении самочувствия после приема лекарства. При этом интенсивность симптомов стала снижаться в первые 24 часа.

Однако эксперты уточнили, что пока недостаточно данных для подтверждения его эффективности.

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