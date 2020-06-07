Что можно и что нельзя делать верующим христианам в праздник Святой Троицы

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7 июня 2020, 07:38 [ «Аргументы Недели» ]

Православные христиане сегодня, 7 июня, отмечают один из главных церковных праздников — День Святой Троицы (Пятидесятница). Праздник Святой Троицы отмечается на 50-й день после Пасхи.

В период распространения коронавирусной инфекции COVID-19 храмы были временно закрыты для прихожан.

Накануне церкви открылись в Петербурге и Москве. Но службы проходят с учетом действующих в России ограничительных мер.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обычно на Троицу служит Троице-Сергиевой лавре. В этом году из-за коронавируса глава РПЦ совершит Божественную литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского в поселке Переделкино в Подмосковье.

Праздник Святой Троицы установили в конце IV века, после того, как в 381 году на Вселенском соборе в Константинополе был официально принят догмат о Троице — триипостасном Боге. На Руси Троицу начали широко отмечать в XIV веке при основателе Свято-Троицкой Сергиевой лавры — преподобном Сергии Радонежском. На Троицу в православных храмах белые облачения духовенства, в которых служили с праздника Вознесения Господня, меняют на зеленые, - напоминает РИА Новости. Зеленый цвет в православии — символ Святого Духа.

Храмы к этому празднику принято украшать ветками березы, травами и цветами. Березу принято считать символом праздника Троицы. Обычно верующие заранее готовятся к Троице. После уборки и наведения порядка дома украшают. В воскресенье ходят в храмы на праздничную службу. После службы устраивают семейный обед. На стол ставят любые угощения, особенно пироги, выпечку. В этот день желательно побольше общаться с детьми и родными людьми. Домашние дела рекомендуется отложить.

Многие любят в этот день выезжать на природу. Но купаться, как бы ни было жарко, пока нельзя.

Свадьбы на Троицу не играют. Молодые девушки раньше в этот день гадали на женихов. Праздник Святой Троицы всегда отмечают в воскресенье.

А предшествующая суббота - родительская.