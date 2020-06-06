Как верующим провести Вселенскую родительскую субботу. В Москве откроются все храмы

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6 июня 2020, 08:35 [ «Аргументы Недели» ]

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Православные верующие сегодня, 6 июня, отмечают Вселенскую родительскую субботу. Сегодня в Москве по благословению Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла откроются храмы, которые были закрыты из-за распространения коронавирусной инфекции. В Санкт-Петербурге церкви открыли накануне.

Троицкую родительскую субботу всегда отмечают перед одним из 12 главных церковных праздников, который еще называют Пятидесятницей, так как он приходится на 50-й день после Пасхи.

Священники говорят, что молитвы - это главное, в чем нуждаются усопшие. Во Вселенскую родительскую субботу верующие молятся не только за родных, но и за всех усопших, особенно за тех, кто не успел перед смертью покаяться и не получил христианского погребения: павших в сражениях, пропавших без вести, безвременно погибших из-за несчастных случаев в горах, огне, водной пучине, во время стихийных бедствий и катастроф.

Сейчас в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора все прихожане и служители во время службы в церкви должны находиться в масках и перчатках, соблюдать социальную дистанцию. В церквях установлены санитайзеры, перед входом в храм у верующих могут мерить температуру.