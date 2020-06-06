В Роспотребнадзоре не исключают, что театральный сезон начнется со зрителями

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6 июня 2020, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: театр, pixabay.com

Глава Роспотребнадзора, Главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что открытие учреждений культуры является сейчас приоритетной задачей. Своим мнением она поделилась на встрече президента Владимира Путина с деятелями культуры ко Дню русского языка.

Анна Попова надеется, что новый театральный сезон начнется со зрителями. По ее словам, уже ведется разработка рекомендаций по выходу учреждений культуры из режима самоизоляции в связи с коронавирусной пандемией. Она отметила, что все решения принимаются совместно с работниками той или мной отрасли.

«Мы этим сегодня уже занимаемся и принимаем эту ответственность на себя, в ближайшее время, я уверена, мы закончим все консультации, и эти методические рекомендации также будут изданы … Сегодня мы работаем над рекомендациями по возобновлению работы музеев и музеев-заповедников, проект у нас готов», - пояснила она.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, когда на территории России могут открыться кинотеатры, театры, а также концертные залы.