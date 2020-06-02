Стало известно, когда в России откроются кинотеатры

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2 июня 2020, 13:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

попкорн, pixabay.com

Во вторник, 2 июня, в рамках брифинга в правительстве вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, когда на территории России могут открыться кинотеатры, театры, а также концертные залы.

Чернышенко подчеркнул, что зрители очень соскучились по любимым актерам за время самоизоляции, однако власти должны обеспечить строжайшее соблюдение мер безопасности в кинотеатрах, чтобы возобновить показы. Речь идет о дистанцировании, специальной плотности рассадки и использовании индивидуальных средств защиты.

По словам вице-премьера, кинотеатры могут открыться уже в середине июля. Театры и концертные залы, вероятнее всего, начнут работать осенью.