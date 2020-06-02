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С середины июля в России будут открыты музеи

, 13:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

С середины июля в России будут открыты музеи
ГМИИ им. А.С. Пушкина, Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко в рамках брифинга во вторник, 2 июня, сделал важное заявление. По его словам, уже с середины июля на территории страны будут открыты некоторые музеи.

Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что культура в России будет поэтапно возвращаться к жизни с четким соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Вице-премьер уточнил, что дата возобновления работы музеев в каждом регионе Российской Федерации будет своя. Он также подчеркнул, что пока речь идет лишь об инцивидуальном посещении экспозиций.

Ранее сегодня Чернышенко заявил, что уже осенью в РФ может начаться массовая вакцинация от COVID-19.

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