С середины июля в России будут открыты музеи

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко в рамках брифинга во вторник, 2 июня, сделал важное заявление. По его словам, уже с середины июля на территории страны будут открыты некоторые музеи.
Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что культура в России будет поэтапно возвращаться к жизни с четким соблюдением всех необходимых мер безопасности.
Вице-премьер уточнил, что дата возобновления работы музеев в каждом регионе Российской Федерации будет своя. Он также подчеркнул, что пока речь идет лишь об инцивидуальном посещении экспозиций.
Ранее сегодня Чернышенко заявил, что уже осенью в РФ может начаться массовая вакцинация от COVID-19.