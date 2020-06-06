Возобновления каких медицинских услуг больше всего ждут россияне

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6 июня 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

хирурги, фото: Alexander Legky/Russian Look

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что жители России больше всего ждут возобновления оказания плановых хирургических операций, а также косметических и пластических процедур.

"Если есть показания к плановой хирургической помощи, то, конечно же, при возникновении благоприятных условий нужно к этому вернуться и прооперировать. Поэтому и разворачиваем, возвращаем к функционированию высокотехнологичную помощь", - сказал министр в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

Очень востребованы услуги по восстановлению фертильности у пациентов, страдающих разными формами бесплодия, а также всевозможные косметические и пластические процедуры. Мурашко подчеркнул, что к возобновлению оказания медпомощи по этим направлениям надо отнестись осторожно и в зависимости от эпидемиологической обстановки в том или ином регионе.