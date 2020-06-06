Владимир Путин помог главе Бурятии «найти» 400 миллионов рублей, выделенных на строительство библиотеки

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6 июня 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин спросил у главы Бурятии Алексея Цыденова, куда делись 400 миллионов рублей из миллиарда, выделенного на строительство здания национальной библиотеки Бурятии.

"Сегодня открывается знаковый для республики объект — новое здание национальной библиотеки Бурятии, отвечающее всем современным требованиям. На возведение нового корпуса библиотеки и насыщение современным оборудованием, благодаря вашей поддержке, было выделено 615 миллионов рублей. Расширены площади", — сказал Цыденов на встрече Владимира Путина с деятелями культуры.

Однако глава государства сразу остановил чиновника. "Не, не, не - миллиард. По моим данным, миллиард", - сказал Путин. "Если Вы говорите 600 - где 400 миллионов?" - спросил президент.

Глава Бурятии ответил, что еще предстоит реконструкция старого здания. "Но новое мы построили, ввели в эксплуатацию, полностью укомплектовали. Вы абсолютно точные цифры называете", - сказал Цыденов.