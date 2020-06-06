Автоэксперт прокомментировал предложение по изменению порядка медосмотра водителей

Аргументы Недели → Общество 13+

6 июня 2020, 13:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Автомобиль. Фото: pixabay.com

Автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал предложение российского Минздрава изменить существующий порядок проведения обязательного медосвидетельствования водителей.

Ранее в ведомстве предложили брать кровь и мочу на анализ только у тех водителей, у которых нарколог обнаружит склонность к чрезмерному употреблению алкоголя.

«И раньше во время проведения медкомиссии специалист, если подозревал по каким-то внешним признакам или по каким-то приметам… он мог направить на дополнительное обследование. Сейчас это прописано чуть более чётко и, соответственно, не коснётся большей части водителей», - считает эксперт.