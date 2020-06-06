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В России могут начать выборочно тестировать водителей на алкоголь

, 08:46 [ «Аргументы Недели» ]

В России могут начать выборочно тестировать водителей на алкоголь
Пьяный мужчина. Фото: pixabay.com

В России предлагают изменить существующие правила медосвидетельствования для водителей авто. Соответствующий документ представлен на портале нормативных актов.

Предполагается, что сдавать кровь и мочу на анализы для диагностики употребления водителем спиртного при получении медсправки нужно будет лишь в том случае, если перед этим нарколог определит соответствующие симптомы, указывающие на пристрастие человека к алкоголю.

Ранее стало известно, какие алкогольные напитки оказались самыми популярными в России в период пандемии коронавируса. Оказалось, что в стране упали продажи спиртного.

АБ

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