В Facebook решили ввести меры по борьбе с расизмом

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6 июня 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Facebook. Фото: pixabay.com

В Facebook заявили о намерении компании разработать правила, обеспечивающие расовую справедливость в соцсети. Отмечается, что на это их натолкнула смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

«Мы начали работу по созданию продуктов для продвижения расовой справедливости... Нам еще далеко до преодоления расовой несправедливости в Америке и во всем мире, и у всех нас есть ответственность и возможность изменить это», - заявил основатель Facebook Марк Цукерберг.

Он отметил, что исключения не будут делаться ни для политиков, ни для кого-либо еще. Цукерберг добавил, что обсуждения этого вопроса будут продолжаться.