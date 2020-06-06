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6 июня 2020, 11:27 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

Глава российского правительства Михаил Мишустин поздравил граждан с Днем русского языка и отметил, что все больше людей в других странах интересуются его изучением.

Мишустин заявил, что русский язык объединяет соотечественников не только в Российской Федерации, но и за ее пределами. «С каждым годом в разных странах растёт интерес к его (русского языка - ред.) изучению, увеличивается число тех, кто хочет читать в оригинале произведения Чехова, Достоевского и Толстого, лучше узнавать нашу страну, её историю и традиции», - сказал премьер-министр. Он добавил, что русский язык является одним из самых богатых в мире.

6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, отмечается День русского языка.