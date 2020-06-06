В России за сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 8 855

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6 июня 2020, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]

коронавирус, фото: pexels.com

В России за последние сутки, по данным оперативного штаба, новая коронавирусная инфекция выявлена еще у 8 855 человек. В оперштабе, которым руководит вице-премьер Татьяна Голикова, сообщили, что в России за период распространения "ковида" у 458 689 человек выявлено заражение коронавирусом.

В Москве на утро 6 июня выявлено 1992 новых инфицированных человека. За весь период пандемии в России скончались 5 725 человек, у которых был подтвержден COVID-19. 197 человек умерли за последние сутки. Выздоровели в стране 221 388 человек.

Мэр Москвы Собянин в ближайшие дни может принять «радикальные решения» по выходу из самоизоляции, введенной в связи с COVID-19.