В каком случае россиян могут лишать пенсии

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6 июня 2020, 09:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Кукла. Фото: pixabay.com

Адвокат Владимир Постанюк рассказал, при каких обстоятельствах пенсионера могут лишить пенсии. Специалист отметил, что случаев может быть несколько.

Пенсионные выплаты могут перестать начислять, если они были назначены с указанием недостоверной информации или при предоставлении подложных документов. «Например, неверно исчислен стаж работы, дающий право на получение пенсии за выслугу лет», - объяснил эксперт. В таком случае придется вернуть в ПФР все «лишние» деньги.

Также отмена статуса пенсионера может произойти в том случае, если изменились обстоятельства, дающие право получать пенсию. Это может быть достижение получавшим выплаты по потере кормильца ребенком предельного возраста или снятие инвалидности.