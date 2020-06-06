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Элитный автомобиль Aston Martin ночью попал в ДТП в центре Москвы

, 08:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Элитный автомобиль Aston Martin ночью попал в ДТП в центре Москвы
автомобиль, фото: pexels.com

Элитный автомобиль Aston Martin в ночь на субботу, 6 июня, попал в ДТП в центре Москвы. По информации столичной полиции, водитель люксовой машины Aston Martin мчался по городу на высокой скорости, не справился с управлением, и машина въехала в ограждение на пешеходной зоне у кинотеатра «Художественный» на Арбатской площади.

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.  В столичном главке МВД уточнили: «Около 01:25 на Арбатской площади в районе дома 14 автомобиль Aston Martin совершил наезд на препятствие. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадавших нет».

В настоящее время в здании кинотеатра «Художественный» ведется ремонт, здание обнесено специальным ограждением.

Вчера  в Москве авария случилась на Рябиновой улице в районе дома 59. В результате столкновения машины и автобуса пострадали два человека.

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