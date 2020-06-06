Эксперт сравнил скорость выхода на плато по COVID-19 в России и других странах

В ВОЗ признали, что Россия наконец-то достигла на плато по коронавирусу. Микробиолог Виктор Зуев объяснил, чем российский выход на плато отличается от других стран.
Зуев заявил, что достижение таких результатов в России оказалось возможным благодаря самоизоляции, введению масочно-перчаточного режима и отмене массовых мероприятий.
Специалист признал, что Россия дошла до плато не настолько быстро, как некоторые другие государства. Причиной тому стало, например, решение российских туристов отправиться отдыхать в другие страны после начала пандемии или же массовые срывы самоизоляции в праздничные дни, считает Зуев.