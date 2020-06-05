В ВОЗ признали, что Россия добралась до плато

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5 июня 2020, 13:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Респиратор. Фото: pixabay.com

Во Всемирной организации здравоохранения подтвердили, что Россия действительно вышла на плато по коронавирусу, однако это не повод расслабляться. В ВОЗ напомнили о необходимости соблюдения профилактических мер.

«Россия в настоящий момент показывает плато. Однако в стране, как и во многих других, большое количество случаев. Безусловно, важно соблюдать все меры безопасности. Россия делает огромное количество тестов, что замечательно. И это одна из причин, по которой выявляются случаи заражения», - заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

Она добавила, что при проведении массовых мероприятий нужно просчитывать все риски и стремиться организовать соблюдение социальной дистанции.