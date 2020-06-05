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Сенатор: Ношение масок и социальная дистанция будут актуальны и после отмены режима самоизоляции

, 22:24 [ «Аргументы Недели» ]

Сенатор: Ношение масок и социальная дистанция будут актуальны и после отмены режима самоизоляции
Инна Святенко. Фото: сайт СФ РФ

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко считает, что ограничительные и другие меры спасли от страшного сценария распространения инфекции.

По ее словам, необходимые меры будут применяться в регионах до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация не сойдет к минимуму.

«Многомиллионной стране пришлось оперативно изменить свой привычный образ жизни. Ограничительные и другие меры противодействия спасли от страшного сценария распространения инфекции», – отметила законодатель.

Она также отметила, что ношение масок будет актуально и после отмены режима самоизоляции.

«Данная мера, как и социальная дистанция в общественных местах, торговых центрах, магазинах шаговой доступности, помогает исключить массовое распространение инфекции», – подчеркнула сенатор.

Ранее Святенко предлагала открыть горячие линии психологической помощи во всех регионах.

ДВа

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