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В ВОЗ не считают, что жара снижает риск заражения коронавирусом

, 21:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

В ВОЗ не считают, что жара снижает риск заражения коронавирусом
Мелита Вуйнович. Фото: сайт Госдумы РФ

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что с приходом жарких и солнечных дней риск заразиться коронавирусом не снижается.

Она отметила, что имеющиеся данные «указывают, что Covid-19 можно заболеть независимо от того, насколько солнечной или жаркой является погода».

Вуйнович также сказала, что страны с жарким климатом также сообщают о случаях заболевания коронавирусом.

По мнению представителя ВОЗ, надеяться нужно не на солнце или жару, а на базовые правила гигиены. Другими словами, лучше всякой жары человека защитит тщательное мытьё рук. Кроме этого, Вуйнович напомнила, что не нужно прикасаться к глазам, рту и носу.

ДВа

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